Niğde’deki Havai Fişek Faciası Kamerada: Alev Topu ve Duman Gökyüzünü Kapladı

Niğde'nin Bor ilçesinde bir işçinin hayatını kaybettiği, bir işçinin ise ağır yaralandığı havai fişek fabrikasındaki şiddetli patlama anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı olayla ilgili 2 başmüfettiş görevlendirdi.

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Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesindeki özel bir firmaya ait havai fişek fabrikasında dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen patlamanın dehşet verici görüntüleri gün yüzüne çıktı.

Çevredeki bir çiftliğin güvenlik kamerasına yansıyan kayıtlarda, fabrikanın saniyeler içinde dev bir alev topuna dönüştüğü ve dumanların gökyüzünü kapladığı anlar patlamanın boyutunu gözler önüne serdi.

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Fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşanan patlamada işçiler Nuri Özkan (52) ve Yasin Demirbaş ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan 52 yaşındaki Nuri Özkan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tedavisi Kayseri Şehir Hastanesi'nde devam eden diğer işçi Yasin Demirbaş’ın ise durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

AYNI FABRİKADA İKİNCİ DEHŞET

Editoryal arka plan taramalarımıza göre, patlamanın yaşandığı aynı fabrikada 27 Ocak 2018 tarihinde de benzer bir patlama yaşanmış ve o dönemde de 2 işçi hayatını kaybetmişti.

İÇİŞLERİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, patlamaya ilişkin müfettiş görevlendirildiğini bildirdi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda 1 mülkiye başmüfettişi ile Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nda görevli 1 polis başmüfettişi görevlendirilmiştir. Olaya ilişkin inceleme ve çalışmalar ilgili birimler tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Patlamada hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz."

Sabıkalı Fabrikada Yine Patlama: Niğde’de Havai Fişek Faciası!Sabıkalı Fabrikada Yine Patlama: Niğde’de Havai Fişek Faciası!Güncel

Kaynak: AA

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