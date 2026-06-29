Niğde'deki Havai Fişek Fabrikası Faciasında İlk Tutuklamalar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde, bir işçinin hayatını kaybettiği, bir işçinin de yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesindeki havai fişek fabrikasında 26 Haziran'da henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada, işçilerden Nuri Özkan hayatını kaybetmiş, Yasin Demirbaş ise yaralanmıştı.

Kaynak: AA