Niğde'deki Havai Fişek Fabrikası Faciasında İlk Tutuklamalar

Niğde’nin Bor ilçesindeki bir havai fişek fabrikasında meydana gelen ve bir işçinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan feci patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Niğde'deki Havai Fişek Fabrikası Faciasında İlk Tutuklamalar
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Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde, bir işçinin hayatını kaybettiği, bir işçinin de yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesindeki havai fişek fabrikasında 26 Haziran'da henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada, işçilerden Nuri Özkan hayatını kaybetmiş, Yasin Demirbaş ise yaralanmıştı.

Niğde’deki Havai Fişek Faciası Kamerada: Alev Topu ve Duman Gökyüzünü KapladıNiğde’deki Havai Fişek Faciası Kamerada: Alev Topu ve Duman Gökyüzünü KapladıGüncel

Sabıkalı Fabrikada Yine Patlama: Niğde’de Havai Fişek Faciası!Sabıkalı Fabrikada Yine Patlama: Niğde’de Havai Fişek Faciası!Güncel

Kaynak: AA

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