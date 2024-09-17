Niğde'de Trafik Kazası: Halk Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı

Niğde'de şehir içi halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, şans eseri yaralanan olmadı. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, kısa süreli trafik aksaklığına neden olan kazayla ilgili inceleme başlattı.

Niğde'de Trafik Kazası: Halk Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı

Olay, Niğde Merkez Eski Sanayi yolu üzerinde meydana geldi. İlhanlı Mahallesi’ni Eski Sanayi Yolu’na bağlayan alt geçitten çıkan araçların sık sık kazaya neden olduğu yolda bu kez şehir içi halk otobüsü ile otomobil çapıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada şans eseri yaralanan olmazken trafik kısa süreliğine aksarken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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