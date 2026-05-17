Niğde’de Sokak Ortasında Pompalı Saldırı! 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Niğde’de husumetli iki aile arasında çıkan kavga ölümle sonuçlandı. İddiaya göre iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Sami Özbek (23), yanında bulunan av tüfeğiyle Yaşar Eryılmaz ve Ali Eryılmaz’a ateş açtı.

Amca ve yeğen kanlar içinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yaşar Eryılmaz’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Ali Eryılmaz ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAÇAN SALDIRGAN TESLİM OLDU

Olay sonrası kaçan şüpheli Sami Özbek, akşam saatlerinde polis merkezine giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özbek, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA