Niğde'de Sevgililerin Ölümünde Korkunç Detaylar: Çekiçle Defalarca...

KADININ EŞİ GÖZALTINDA

Özkan’ın evli ve 3 çocuk babası, Yalçın’ın da evli 4 çocuk annesi olduğu, olayın meydana geldiği dairenin de çift tarafından kiralandığı belirlendi. Elleri ve ayakları bağlı olan Yalçın ile Özkan’ın çekiçle vücutlarına onlarca kez vurularak öldürüldüğünü belirtildi.