Niğde’de Sahte Alkol Operasyonu: Bir Kişi Gözaltında

Niğde’nin Çiftlik ilçesinde sahte alkol üretimi ve ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 şahıs gözaltına alındı.

Niğde’de Sahte Alkol Operasyonu: Bir Kişi Gözaltında
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Niğde Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çiftlik İlçe Emniyet Amirliği ekipleri; 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında gerçekleştirdiği çalışmada, sahte içki imal ettiği tespit edilen bir şüpheliyi yakaladı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada farklı ebatlarda şişelenmiş sahte içkilerin yanı sıra alkol üretiminde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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