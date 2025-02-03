Niğde'de Öğrenci Evinde Dehşet: Kalbinden Bıçakladı, 1 Ölü

Niğde'de öğrenci evinde dehşet yaşandı. Bir kadın, Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencisi sevgilisini bıçaklayarak öldürdü. Genç kadın gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Niğde'de Öğrenci Evinde Dehşet: Kalbinden Bıçakladı, 1 Ölü

Niğde'de kan donduran olay, dün sabah saat 06.00 sıralarında Kale Mahallesi Eski Valikonağı Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi.

İ.Ü. (23), sevgilisi Hakan Gürkan (26) ile birlikte 4 kişinin kaldığı öğrenci evine gitti. Çift arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.

KALBİNE SAPLADI

İ.Ü. cebinden çıkardığı bıçağı, Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencisi olan sevgilisinin kalbine sapladı. Gürültüyü duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Hakan Gürkan'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Gürkan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İ.Ü., polis tarafından gözaltına alındı.

CENAZESİ ADANA'YA GÖNDERİLDİ

Adana’dan üniversitede okumak için Niğde’ye geldiği belirtilen Gürkan'ın cansız bedeni otopsinin ardından memleketi Adana’da toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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