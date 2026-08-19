Niğde'de Mahsur Kalan Dağcı Turist İçin Film Gibi Operasyon

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Olay, saat 13.30 sıralarında Çamardı ilçesi Aladağlar Lahit Kaya bölgesinde meydana geldi.

İNGİLİZ DAĞCI MAHSUR KALDI

Bölgede tırmanış yapan İngiliz dağcı 26 yaşındaki Daniel Tohomas Martin, iddiaya göre dengesini kaybederek sarp kayalık kesime düşerek mahsur kaldı. Beraberindeki arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

ASKERİ HELİKOPTER HAVALANDI

Kara yoluyla ulaşımın sağlanamadığı bölgede bulunan dağcının kurtarılması için Hava Kuvvetleri'nden destek istendi. Konya'dan kalkan Hava Kuvvetlerine ait helikopter ile sarp kayalık kısımda mahsur kalan dağcıya ulaşıldı.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA

Helikopter ile güvenli bölgeye getirilen İngiliz dağcı, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kolunda kırık olduğu belirlenen Martin'in tedavisinin sürdüğü belirlendi.

Kaynak: DHA-İHA