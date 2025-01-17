Niğde'de İki Araç Birbirine Girdi: Sürücüler Araçta Sıkışarak Can Verdi

Niğde - Kayseri karayolunda otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücüler hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.

Son Güncelleme:
Niğde'de İki Araç Birbirine Girdi: Sürücüler Araçta Sıkışarak Can Verdi

Niğde-Kayseri kara yolunda akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Sebahattin Gökbaş'ın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak, karşı şeritteki Durmuş Sönmez'in kullandığı hafif ticari araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Sönmez ile Yaşar Özsoy'un bulunduğu hafif ticari araç şarampole düştü. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, araçlarda sıkışanları bulundukları yerden çıkarıp, sağlık görevlilerine teslim etti. Yapılan kontrolde sürücüler Gökbaş ile Sönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralı Özsoy ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Gökbaş ile Sönmez'in cansız bedenleri, morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Niğde
Son Güncelleme:
Şubat Ayının Girmesiyle Birlikte Zengin Olacak 4 Burç Şubat Ayının Girmesiyle Birlikte Zengin Olacak 4 Burç
Avukatları Tek Tek Anlattı: Teğmenler Savunmalarında Ne Dedi, Kurul Üyeleri Müdahale Etti mi? Teğmenlerin Savunmalarına Müdahale Edildi mi?
Cezaevi Önünden Seslendi... Özel'den İktidara 'Savaş İlanı' Çıkışı: 'Bundan Sonra Korkun Kardeşim!' Cezaevi Önünden Seslendi... Özel'den İktidara 'Savaş İlanı' Çıkışı
Dar Olan Ayakkabıyı Tek Hamleyle Büyütme Yöntemi! Meğer Bu Kadar Basitmiş Dar Olan Ayakkabıyı Tek Hamleyle Büyütme Yöntemi! Meğer Bu Kadar Basitmiş
ÇOK OKUNANLAR
Kiracılara Gün Doğdu: Artık Bu Masrafı Ev Sahibi Ödemek Zorunda Kiracılara Gün Doğdu: Artık Bu Masrafı Ev Sahibi Ödemek Zorunda
Altın Sahipleri Hop Oturup Hop Kalkacak: Pazartesi Resmen Başlıyor Altın Sahipleri Hop Oturup Hop Kalkacak: Pazartesi Resmen Başlıyor
81 İldeki Tüm Emekliler Yaşadı! Tamamen Ücretsiz Oldu, Bir Kuruş Para Alınmayacak 81 İldeki Tüm Emekliler Yaşadı! Tamamen Ücretsiz Oldu, Bir Kuruş Para Alınmayacak
İslam Memiş: Hazır Olun! Her Ay Yeni Rekor Kıracak İslam Memiş: Hazır Olun! Her Ay Yeni Rekor Kıracak
Ne Kek Ne Meyve Suyu: Otobüste Muavin Herkese İkram Etti, Yolcular Ne Yapacağını Şaşırdı Ne Kek Ne Meyve Suyu: Otobüste Muavin Herkese İkram Etti, Yolcular Ne Yapacağını Şaşırdı