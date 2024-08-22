Niğde'de Feci Kaza: 1'i Ağır 9 Yaralı

Niğde'de iki araç kafa kafaya çarpıştı. 9 kişinin yaralandığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Niğde'de Feci Kaza: 1'i Ağır 9 Yaralı

Olay, bugün saat 14.30 sıralarında Çamardı - Niğde karayolu Kavlaktepe Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yasin Ş. (24) idaresindeki 51 ADB 019 plakalı araç ile Çamardı istikametine seyir halinde olan Suat T. (52) idaresindeki 51 AK 978 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücülerle beraber Fatma Ş.(24), İ. S. (34), A. E.(19), M. T. (21) M. K. (37) E. Y. (40) ve M. A. A. (25) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Tedavi altına alınan 9 yaralıdan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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