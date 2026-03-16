Niğde'de Facia: Şarampole Uçtu, Ölü ve Yaralılar Var
Niğde'de seyir halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen nedenden dolayı şarampole devrildi. Kaza sonucu otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Enes A. (24) idaresindeki araç, Niğde-Çiftlik kara yolu Tepeköy mevkisinde şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, sürücü Enes A. ile otomobilde bulunan Aleyna Nur Ö. (24) hayatını kaybetti.
Yaralanan Mustafa S. ile Mehmet Emin D. ise sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: