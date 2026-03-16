Niğde'de Facia: Şarampole Uçtu, Ölü ve Yaralılar Var

Enes A. (24) idaresindeki araç, Niğde-Çiftlik kara yolu Tepeköy mevkisinde şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, sürücü Enes A. ile otomobilde bulunan Aleyna Nur Ö. (24) hayatını kaybetti.

Yaralanan Mustafa S. ile Mehmet Emin D. ise sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA