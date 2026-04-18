Nevzat Bahtiyar'ın Oğlu Tutuklandı: Arabasından Çıkanlar Başını Yaktı

Diyarbakır’da Narin Güran cinayetine ilişkin davada 17 yıl hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar’ın oğlu İbrahim Bahtiyar, duruşma günü adliye çevresinde yapılan aramada aracında ‘ruhsatsız silah bulundurmak’ suçundan tutuklandı.

Nevzat Bahtiyar'ın Oğlu Tutuklandı: Arabasından Çıkanlar Başını Yaktı
Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos 2024’te kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüne ilişkin davada, sanık Nevzat Bahtiyar önceki gün 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, ‘Kasten öldürmeye yardım etmek’ suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar duruşmasına verilen arada, taraf aileler adliyeden ayrıldı. Bu sırada Nevzat Bahtiyar’ın oğlu İbrahim Bahtiyar ve yanındaki 2 akrabasının bulunduğu araç, durumlarından şüphelenilmesi üzerine yunus timleri ekipleri tarafından durduruldu. Araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İbrahim Bahtiyar, çıkarıldığı mahkemede ‘Ruhsatsız silah bulundurmak’ suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelilerin yunus timleri tarafından yakalandığı anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA

Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
İnan Kıraç'ın Evliliği İçin Karar Verildi! Kızı İpek Kıraç İptal Davası Açmıştı İnan Kıraç'ın Evliliği İçin Karar Verildi! Kızı İpek Kıraç İptal Davası Açmıştı
İran Hürmüz Boğazı'nı Yeniden Kapattı Hürmüz Boğazı Yeniden Kapatıldı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Türkiye'nin Dev Zincir Marketi Rakibini Satın Alıyor! Dudak Uçuklatan Rakam Türkiye'nin Dev Zincir Marketi Rakibini Satın Alıyor! Dudak Uçuklatan Rakam
Gülistan Doku Soruşturmasında Flaş Gelişme: Eski Erkek Arkadaşı Dahil 8 Kişi Tutuklandı Gülistan Doku Soruşturmasında Flaş Gelişme
Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat! Kuvvetli Sağanak Kapıda Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat! Kuvvetli Sağanak Kapıda
Ataşehir Belediyesi'ne Gece Yarısı Operasyon: Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel Dahil Çok Sayıda Gözaltı Ataşehir Belediyesi'ne Gece Yarısı Operasyon: Başkan Onursal Adıgüzel Dahil Çok Sayıda Gözaltı
Filmleri Aratmayan Olay! 7 Yıldır Firariydi... Estetik de Kurtarmadı Filmleri Aratmayan Olay! 7 Yıldır Firariydi... Estetik de Kurtarmadı