Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 48 Gözaltı

Nevşehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kentte, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 51 adrese, 220 personelle "Şehit Ahmet Şahan Narkoçelik" adı verilen eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde, dedektör köpeklerin de desteğiyle yapılan aramada 1 kilo 713 gram sentetik uyuşturucu, 630 gram esrar, 85 kök kenevir, 6 ruhsatsız tabancayla uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 300 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 48 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA