Nevşehir'de Seferberlik

Nevşehir Belediyesi, "Temiz Şehir Nevşehir" sloganıyla başlattığı temizlik seferberliği ile kenti Türkiye'nin en temiz şehri yapmayı hedefliyor.

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Nevşehir'de Seferberlik

Nevşehir Belediyesi'nin tüm hizmet birimlerinin katılımıyla Belediye Başkanı Rasim Arı öncülüğünde gerçekleştirilen hizmet seferberliği kapsamında gerçekleştirilen temizlik seferberliği her hafta farklı mahallelerde devam ediyor. Bu hafta ilk olarak 2000 Evler Mahallesi ardından 350 Evler Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmalar bugün Cevher Dudayev Mahallesi'nde devam etti.

Sabah erken saatlerde Örnek Evler'de buluşan belediye ekipleri, burada cadde ve sokakların yanı sıra park ve yeşil alanlarda detaylı bir temizlik çalışması yaparak kaldırım ve yol onarımı gerçekleştirdi.
Yüzlerce personel ve iş makinesinin katılımı ile yapılan çalışmalar mahalle sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Kaynak: İHA

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