Nevşehir'de Ortalık Savaş Alanına Döndü! Tüfekle Ateş Açtılar

Nevşehir’de iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi silahla, 2 kişi de darp sonucu yaralandı. Olaya ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de Ortalık Savaş Alanına Döndü! Tüfekle Ateş Açtılar

Nevşehir’de Bekdik Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada bir taraf, yanlarında getirdikleri tüfekle karşı tarafa ateş açtı. Olayda 1 kişi silahla vurularak, 2 kişi de darp sonucu yaralandı.

Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri olay yerinden kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kavgaya karışan kişiler daha sonra polis ekiplerine teslim oldu.

Olayda kullanılan suç aleti tüfeğe el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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