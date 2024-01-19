Nevşehir'de feci kaza: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Nevşehir'de iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.
Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 GF 6534 plakalı otomobil, Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesinde S.Ö. yönetimindeki 50 UD 848 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarına devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, H.H.Y. (17) hayatını kaybetti, sürücü S.Ö, S.U. ile M.T. yaralandı.
Yaralılar ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA