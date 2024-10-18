Nevşehir'de 3 Otomobilin Karıştığı Kazada 7 Kişi Yaralandı

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 5'i turist 7 kişi yaralandı.

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Nevşehir'de 3 Otomobilin Karıştığı Kazada 7 Kişi Yaralandı

Alman ve İngiliz turistlerin bulunduğu 34 GMN 469 plakalı otomobil, Nevşehir-Aksaray kara yolu Acıgöl kavşağında tali yoldan kontrolsüzce kara yoluna çıkan 50 AEC 815 plakalı otomobilin çarpması sonucu savrularak karşı şeritte ilerleyen 33 BBY 77 plakalı otomobil ile çarpıştı.

50 AEC 815 plakalı otomobilin kimliği öğrenilemeyen sürücüsü kaza yerinden kaçarken, diğer araçlarda bulunan 5'i turist 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

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