Bir İlimiz Bununla Çalkalanıyor! Depremzedelere Gönderilmişti, Hepsinin İçinden Aynı Şey Çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ili yerle bir ederken, en çok yıkıma uğrayan Hatay'a da destekler sürüyor. Depremzede vatandaşlara yurt dışından gelen yorgan, yastık ve nevresimler arasında bulunan çip ise görenleri şoke etti. Nevresim takımlarından çıkan cihazla dinlendiklerini ve takip edildiklerini düşünen vatandaşları sosyal medyada endişelerini paylaştı.

Olayın ardından yetkililerden konuyla ilgili açıklama geldi. Depremzede vatandaşların takip cihazı olabileceğini düşündükleri çiplerin, aslında RFID (Radio Frequency Identification) teknolojisine sahip sayım barkotları olduğu ortaya çıktı. Nevresim takımlarında çıkan çiplerin radyo frekanslarını kullanarak nesnelerin otomatik sayılmasını sağlayan çipler olduğu anlaşıldı. Bu barkotların kesinlikle bir takip cihazı olmadığını vurgulayan yetkililer, üretilen oda malzemelerinin bu sistem sayesinde tek bir tuşla sayılmasına yarayan bir teknoloji olduğunu bildirdi.

'VATANDAŞ TEDİRGİN OLDU'

Tekstil sektöründe sayım için kullanılan çiplerin vatandaşlar arasında endişe oluşturduğunu belirten Mehmet Pehlivan, “Yurt dışından gelen nevresim takımları depremzedelere dağıtılmak için mahalle muhtarlıklarına teslim edilmişti. Tekstil ürünlerinde sayısını tespit edebilmek için kullanılan küçük çipleri gören vatandaş tedirgin oldu. Güncel hayatımızda dünyada gelişen bazı olaylar yüzünden insanlar da kendi içinde bu tarz kurgular üretiyor. Tekstilde kullanılan bir çiptir. Milyonlarca adet üretiliyor. Bir tekstilci olarak anında bantlardan geçerken bilgisayar üzerinden sayı tespit etme amaçlı kullanılan bir teknolojidir. Vatandaşlar, bizi uçuracaklar veya bizi dinliyorlar endişesine kapıldı. Bunlar bir kurgudur ama bunlar insanların endişelerinden ve korkularından dolayı akıllarına gelen ilk şeydi. Bu çiplerde bir sıkıntı veya problem yok” diye konuştu.

Kaynak: İHA