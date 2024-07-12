Güzellik Kraliçesi ve Eşi Adliyeye Sevk Edildi

Neslim Güngen ve eşi Kıvanç Güngen ile birlikte 'fenomen' operasyonunda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilen kişiler için "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığın Değerlerini Aklama, Resmi Belgede Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarından ceza isteniyor.

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Güzellik Kraliçesi ve Eşi Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul'da fenomenlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Neslim Güngen, eşi Kıvanç Güngen ve aynı operasyonda gözaltına alınan toplam 45 kişi bugün adliyeye sevk edildi.

Güzellik Kraliçesi ve Eşi Adliyeye Sevk Edildi - Resim : 1

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda kişiyi yakın takibe aldı. MASAK raporları, fenomenlerin banka hesap hareketleri, bağlantılı oldukları kişi ya da kişiler geniş çaplı olarak incelenirken sosyal medya hesabından sık sık lüks tüketim yaptığı anlara ait görüntüler paylaşan güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen ile eşi İnanç Güngen'e yönelik operasyon düzenlendi.

Güzellik Kraliçesi ve Eşi Adliyeye Sevk Edildi - Resim : 2

Mali ekiplerin çalışmalarının ardından İstanbul merkezli 25 ilde 134 adrese yönelik düzenlenen operasyonda Neslim Güngen, eşi İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu 65 kişi "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığın Değerlerini Aklama, Resmi Belgede Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarından gözaltına alındı.

Güzellik Kraliçesi ve Eşi Adliyeye Sevk Edildi - Resim : 3

Yurt dışından getirdiği ilaçlara kendi etiketini basıp piyasaya süren, kolajen ip askı olarak marketlerdeki yumak iplerle işlem yapan, güzellik merkezlerinde kullandığı cihazların Sağlık Bakanlığı kaydı olmadığı ortaya çıkan Neslim Güngen ile eşi İnanç Güngen'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Gözaltına alınan 65 şüpheliden 45'i adliyeye sevk edildi. 20 şüphelinin ise savcılık talimatıyla serbest kaldığı öğrenildi.

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Kaynak: DHA

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