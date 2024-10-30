Nemrut'ta İngiliz Turiste Ayı Saldırdı

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü'de İngiliz turist dehşeti yaşadı. Ayı saldırısına uğrayan turist son anda kurtuldu.

Son Güncelleme:
Nemrut'ta İngiliz Turiste Ayı Saldırdı

Olay, 03.30 sıralarında Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi çerçevesinde 'Mükemmeliyet Ödülü' bulunan ve elle beslenen ayıları ile de sıkça gündeme gelen Nemrut Krater Gölü'nde meydana geldi. Motosikletiyle geldiği 2 bin 250 rakımlı krater gölü yakınlarında kamp kuran İngiliz turist Christopher Lomas Adams, son zamanlarda popülasyonu artan ayıların saldırısına uğradı.

Nemrut'ta İngiliz Turiste Ayı Saldırdı - Resim : 1

Ayıların çadırına saldırıp, zarar vermesi ile paniğe kapılan Adams, 112 Acil Çağrı Merkezi arayarak yardım istedi. Bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri gerekli kontrolleri yaparken, yara almadan kurtulan Adams motosikletiyle bölgeden ayrıldı.

Nemrut'ta İngiliz Turiste Ayı Saldırdı - Resim : 2

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Marketlerde Meyve ve Sebzelerin Filelere Konmasının Sebebi Sizi Çok Şaşırtacak Marketlerde Meyve ve Sebzelerin Filelere Konmasının Sebebi Sizi Çok Şaşırtacak
Uykuya Hızlı Dalıp Gece Uyanmamak İçin 4-7-8 Nefes Tekniğini Uygulayın Uykuya Hızlı Dalıp Gece Uyanmamak İçin 4-7-8 Nefes Tekniğini Uygulayın
Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu Kimdir? Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu Kimdir?
Güneş Tarlası Vurgununda Son Perde! Binlerce Kişiyi Bakın Nasıl Dolandırmışlar Binlerce Kişiyi Bakın Nasıl Dolandırmışlar