Nehre Düşen Araçtan Mucize Kurtuluş

Amasya'da F.Y. yönetimindeki 05 AR 054 plakalı hafif ticari araç, Ziyere mevkisinde arıtma tesisinin duvarına çarptıktan sonra Yeşilırmak Nehri'ne düştü. Sürücü, araçtan kendi imkanlarıyla çıkarak kazayı yara almadan atlattı.

Nehre Düşen Araçtan Mucize Kurtuluş

Amasya'da F.Y. idaresindeki 05 AR 054 plakalı hafif ticari araç, Ziyere mevkisinde arıtma tesisinin duvarına çarptıktan sonra sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yeşilırmak Nehri'ne düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu. Araç ise nehirden vinç yardımıyla çıkarıldı.

Kaynak: AA

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