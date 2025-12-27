NEF'ten Erden Timur Açıklaması: 'Tüm Yasal Belgeler Hazırdır'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Futbolda Bahis Soruşturması' operasyonu kapsamında 29 kişi gözaltına alınırken, listede Galatasaray Spor Kulübü eski yöneticisi Erden Timur da yer alıyordu. Erden Timur'un yönetim kurulu başkanı olduğu Nef'ten konuya dair açıklama geldi. Şirket, bazı medya kuruluşlarında yer alan haber ve yorumların gerçeği yansıtmadığını belirterek, Timur’un suçsuz olduğunu gösterdiğini savundukları bilgi ve belgelerin hazır olduğunu duyurdu.

Eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili ve NEF Yönetim Kurulu Başkanı olan Erden Timur hakkında yürütülen süreçle ilgili NEF tarafından yapılan açıklamada şu şekilde:

''Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Erden Timur hakkında basında yer alan bazı yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan haberler nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur.

Sayın Erden Timur, hayatı boyunca tüm faaliyetlerini yürürlükteki mevzuat ve hukuki çerçeve içerisinde iyilik ve dürüstlükle sürdürmüştür. Sayın Timur’un suçsuzluğunu kanıtlayacak tüm bilgi ve yasal belgeler eksiksiz olarak yetkili mercilere sunulmaya hazırdır.

Yürütülmekte olan hukuki sürecin, ilgili makamlarca yapılacak değerlendirmeler neticesinde açıklığa kavuşacağına ve kendisinin bu süreçten aklanarak çıkacağına olan güvenimiz tamdır.

Şirketimiz, profesyonel Yönetim Kurulu ve yönetim ekibi ile faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir. Adalete olan inancımız çerçevesinde hukuki sürecin olağan seyri içerisinde tamamlanmasının ardından adil bir şekilde Sayın Timur’un lehine neticeleneceğine inanmaktayız.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.''

