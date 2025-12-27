NEF'ten Erden Timur Açıklaması: 'Tüm Yasal Belgeler Hazırdır'

Futbolda Bahis Soruşturması kapsamında gözaltına alınan Eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili ve NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur için açıklama yapan NEF, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek suçsuzluğu ortaya koyacak bilgi ve belgeleri ilgili kurumlara sunmaya hazır olduklarını açıkladı.

Son Güncelleme:
NEF'ten Erden Timur Açıklaması: 'Tüm Yasal Belgeler Hazırdır'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Futbolda Bahis Soruşturması' operasyonu kapsamında 29 kişi gözaltına alınırken, listede Galatasaray Spor Kulübü eski yöneticisi Erden Timur da yer alıyordu. Erden Timur'un yönetim kurulu başkanı olduğu Nef'ten konuya dair açıklama geldi. Şirket, bazı medya kuruluşlarında yer alan haber ve yorumların gerçeği yansıtmadığını belirterek, Timur’un suçsuz olduğunu gösterdiğini savundukları bilgi ve belgelerin hazır olduğunu duyurdu.

Eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili ve NEF Yönetim Kurulu Başkanı olan Erden Timur hakkında yürütülen süreçle ilgili NEF tarafından yapılan açıklamada şu şekilde:

''Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Erden Timur hakkında basında yer alan bazı yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan haberler nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur.

Sayın Erden Timur, hayatı boyunca tüm faaliyetlerini yürürlükteki mevzuat ve hukuki çerçeve içerisinde iyilik ve dürüstlükle sürdürmüştür. Sayın Timur’un suçsuzluğunu kanıtlayacak tüm bilgi ve yasal belgeler eksiksiz olarak yetkili mercilere sunulmaya hazırdır.

Yürütülmekte olan hukuki sürecin, ilgili makamlarca yapılacak değerlendirmeler neticesinde açıklığa kavuşacağına ve kendisinin bu süreçten aklanarak çıkacağına olan güvenimiz tamdır.

Şirketimiz, profesyonel Yönetim Kurulu ve yönetim ekibi ile faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir. Adalete olan inancımız çerçevesinde hukuki sürecin olağan seyri içerisinde tamamlanmasının ardından adil bir şekilde Sayın Timur’un lehine neticeleneceğine inanmaktayız.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.''

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Tahliyesine İtiraz Kabul Edildi! Çocuklarını Bıçakla Tehdit Eden Baba İçin Tutuklama Kararı Tahliyesine İtiraz Kabul Edildi! Çocuklarını Bıçakla Tehdit Eden Baba İçin Tutuklama Kararı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
'Yenidoğan Çetesi' Davasında Ara Karar 'Yenidoğan Çetesi' Davasında Ara Karar
ÇOK OKUNANLAR
Bir Ailenin Acı Sonu! Genç Çift ve 3 Aylık Bebekleri Öldü Bir Ailenin Acı Sonu! Genç Çift ve 3 Aylık Bebekleri Öldü
Memur ve Emeklinin Yeni Zam Tablosu Sızdı: Kulisler Hareketlendi! İşte Meslek Meslek Yeni Maaşlar Memur ve Emeklinin Yeni Zam Tablosu Sızdı: Kulisler Hareketlendi! İşte Meslek Meslek Yeni Maaşlar
EFT, Havale, FAST... Para Transferi İşlemlerinde Her Şey Değişiyor! 5 Gün Sonra Bitiyor EFT, Havale, FAST... Para Transferi İşlemlerinde Her Şey Değişiyor! 5 Gün Sonra Bitiyor
İzlanda Soğukları İstanbul'u Vuracak! İşte Kar Yağışının Etkili Olacağı İlçeler İzlanda Soğukları İstanbul'u Vuracak! İşte Kar Yağışının Etkili Olacağı İlçeler
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Sıcak Gelişme! Çok Sayıda Fenomen ve İş İnsanı Tutuklandı Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Sıcak Gelişme! Çok Sayıda Fenomen ve İş İnsanı Tutuklandı