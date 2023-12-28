Nedenini bilmiyoruz! Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay gözaltına alındı

Editörümüz Furkan Karabay, tebligat almak için gittiği karakolda gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltı gerekçesine ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

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Nedenini bilmiyoruz! Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay gözaltına alındı

Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay bir kez daha gözaltına alındı.

Hakkındaki tebligatı almak için karakola çağrılan editörümüz Furkan Karabay, gözaltına alınarak Vatan Emniyet'teki Terör Şube'ye götürüldü.

Karabay’ın gözaltına alınma nedeni henüz öğrenilemedi.

KARABAY'IN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Furkan Karabay'ın avukatı Enes Ermaner, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda müvekkiliyle keyfi olarak halen görüştürülmediğini açıkladı.

Ermaner paylaşımında "Ne zamandan beri gözaltındaki kişiler avukatlarıyla görüştürülmüyor?! Umarım bu uygulamanın altından kötü muamele çıkmaz" dedi.

Ermaner'in paylaşımı şöyle:

BEKİR ALTUN’UN ŞİKAYETİYLE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Karabay, geçen haftalarda da İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın Hakimler ve Savcılar Kurulu'na gönderdiği mektupla kamuoyu gündemine gelen Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun'un 'iftira' ve 'hakaretten' suç duyurusunda bulunmasıyla evinden gözaltına alınmıştı.

İstanbul Çağlayan Adliyesi'ndeki ifade işlemleri tamamlanan Karabay’ın hakkında, savcı, adli kontrol talep edilirken, 1 Sulh Ceza Hakimliği adli kontrolle serbest bırakılmasına karar vermişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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