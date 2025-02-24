'Neden Horladın!' Kavgasında 60 Kişi Birbirine Girdi: Gece Başladı, Ertesi Güne Kadar...

Malatya'da bir şantiyede çıkan kavgada, 60 işçi birbirine girdi. Kavganın nedeninin ise 'horlama' tartışması olduğu bildirildi. Taşlı ve sopalı kavgada 15 kişi yaralandı.

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Malatya’da bulunan bir şantiyede oldukça ilginç bir kavga meydana geldi. ‘Horlama’ meselesi nedeniyle 60 kişi taş ve sopalarla birbirine girdi. Çıkan kavgada, 15 kişi yaralandı.

'Neden Horladın!' Kavgasında 60 Kişi Birbirine Girdi: Gece Başladı, Ertesi Güne Kadar... - Resim : 1

Öğle saatlerinde eski adliye hizmet binası yan tarafında bulunan şantiyede meydana gelen olayda, iddiaya göre, işçiler gece saatlerinde başlayan ‘horlama’ meselesi nedeniyle öğle yemeğinde de tartışmayı sürdürdü.

'Neden Horladın!' Kavgasında 60 Kişi Birbirine Girdi: Gece Başladı, Ertesi Güne Kadar... - Resim : 2

Tartışma kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönerken, 60 işçi birbirine girdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralanan 15 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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