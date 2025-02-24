'Neden Horladın!' Kavgasında 60 Kişi Birbirine Girdi: Gece Başladı, Ertesi Güne Kadar...

Malatya’da bulunan bir şantiyede oldukça ilginç bir kavga meydana geldi. ‘Horlama’ meselesi nedeniyle 60 kişi taş ve sopalarla birbirine girdi. Çıkan kavgada, 15 kişi yaralandı.

Öğle saatlerinde eski adliye hizmet binası yan tarafında bulunan şantiyede meydana gelen olayda, iddiaya göre, işçiler gece saatlerinde başlayan ‘horlama’ meselesi nedeniyle öğle yemeğinde de tartışmayı sürdürdü.

Tartışma kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönerken, 60 işçi birbirine girdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralanan 15 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA