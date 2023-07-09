Neden çamaşırhane? İşte kara para aklama deyiminin ortaya çıkışı
Kara para aklama Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. Türkiye uluslararası arenada kara para aklama nedeniyle gri listeye alınırken Twitch operasyonunun ardından TikTok fenomenleri de kara para akladıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Peki 'kara para aklama' deyimini ortaya çıkartan olay ne?
Kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik uluslararası standartlar koyan Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF); tavsiyelerine kulak asmayan ülkeleri kara listeye, kısmen uyanları ise gri listeye alıyor.
Türkiye, 2021 yılı Ekim ayından bu yana kara para ile mücadelede gri listede yer alıyor.
Gri liste, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF) tarafında oluşturulan, kara para aklama ve terörün finansmanı konusunda eksiklikleri bulunan ve risk içeren ülkelerin yakın gözetim altında tutulması anlamına geliyor.
Bu yıl Mayıs ayında yayınlanan bir IMF araştırmasına göre, FATF gri listesi, bir ülkenin sermaye girişleri üzerinde büyük ve önemli bir etkiye sahip. Gri listede yer alan bir ülkenin ekonomik faaliyetleri de güven vermezken yatırımcılar bu ülkelerden kaçınıyor. Öte yandan uluslararası kuruluşların mali yaptırımlarından etkilenmek de mümkün hale gelebiliyor.
Ekonomik çıkar sağlamak için suç işlemenin en az insanlık tarihi kadar eski olduğu sanılıyor. Tarihi kalıntılarda da bu konuda bilgilere rastlamak mümkün. Örneğin MÖ 2025 ila 612 yılları arasında yaşayan Asurlulardan kalan tarihi kalıntı ve tabletleri inceleyen bilim insanları, Anadolu’ya ihraç edilecek mallar üzerinden devlete ödenecek vergilerden kaçmak isteyen tacirlerin sahte belgelerle gelirlerini gizledikleri bulgularını elde ediyor.
'Yasa dışı yollardan elde edilen gelir' olarak ifade edilen kara para da literatüre girmeden önce tarihsel olarak yazılı kaynaklarda kendine yer buluyor.
Yasa dışı yollarla elde edilen gelirin yasal yollardan elde edilmiş gibi gösterilerek ekonomik ve mali sisteme dahil edilmesi, diğer bir ifadeyle kara paraya meşruiyet kazandırılması ise kara paranın aklanması olarak tanımlanıyor.
Kara para aklama tabirinin kaynağı ise 1920'li yılların ABD'sinde bulunan sıradan bir çamaşırhane. O çamaşırhaneyi sıra dışı yapan şey ise tarihin en azılı suçlularından biri olarak kabul edilen Al Capone'a ait olması. Kurduğu mafya düzeni ve yasa dışı faaliyetlerinden elde ettiği geliri çamaşırhane işletmelerinden elde ediyormuş gibi gösteren Al Capone, kara para aklama kavramının da babası olarak kabul ediliyor.
Bu yöntemle başlangıçta arkasında hiçbir iz bırakmadığı için yargılanamayan Al Capone, "Hayatta kesin olan iki şey vardır; ölüm ve vergi" diyen Benjamin Franklin'i haklı çıkararak vergi kaçakçılığından yakayı ele verdi. Tüm bu olayların merkezinde çamaşırhanelerin bulunması ise literatüre parayı yıkamak/temizlemek/aklamak anlamlarına gelen 'Money Laundering' terimini kazandırdı.