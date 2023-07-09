Neden çamaşırhane? İşte kara para aklama deyiminin ortaya çıkışı

2021 yılında 2 bin 400 Türk yayıncının yaklaşık 10 milyon dolar kara parayı akladığı iddialarıyla Twitch platformuna yönelik başlatılan dev operasyonun ardından bu defa TikTok üzerinden bazı fenomenlerin 1,2 milyar lira kara para akladığı açıklanmıştı. Sosyal medyanın dahil olmasıyla kara para aklama deyimi akıllarda kalıcı oldu.

Peki kara para aklama ne demek? Al Capone'un konuyla ne ilgisi bulunuyor? Sıradan bir çamaşır makinesinin bir suç makinesi ile nasıl ortak yanları oldu?