Ne Yatak Ne Yastık Var… Bursa’da Yangın Savaşçıları Halı Sahada Uyudu… Bu Vatan Size Minnettar

12 saattir yangının sürdüğü Bursa’da gece boyunca dinlenmeden alevleri kontrol altına almaya çalışan itfaiye ekiplerinin bir halı sahada yatarak dinlenmeye çalıştığı anlar yürekleri dağladı.

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Bursa'da üç ilçeyi etkisi altına alan ve üç köyün tahliyesine neden olan orman yangınında, alevlere karşı gece gündüz demeden savaşan itfaiye ekiplerinin dinlenme anları yürek burktu.

Ne Yatak Ne Yastık Var… Bursa’da Yangın Savaşçıları Halı Sahada Uyudu… Bu Vatan Size Minnettar - Resim : 1

HALI SAHADA DİNLENDİLER

Yangına 12 saat boyunca müdahale eden ve ormanın derinliklerine kadar girerek alevleri kontrol altına alan itfaiyeciler, sabaha karşı bir halı sahada kısa süreliğine istirahate çekildi.

Ne Yatak Ne Yastık Var… Bursa’da Yangın Savaşçıları Halı Sahada Uyudu… Bu Vatan Size Minnettar - Resim : 2

GECE BOYUNCA MÜCADELE ETTİLER

Gürsu’nun Karahıdır ve İğdir mahaleleri ile Osmangazi ilçesine bağlı Avdancık köyünde çıkan yangınlara müdahale eden itfaiye, orman, jandarma ve destek ekipleri, gece boyunca alevlerle mücadele etti.

Ne Yatak Ne Yastık Var… Bursa’da Yangın Savaşçıları Halı Sahada Uyudu… Bu Vatan Size Minnettar - Resim : 3

Orman kahramanları, halı saha zeminine yatarak uyumaya çalıştı. Ardından ekipler, yangın bölgesine dönerek soğutma çalışmalarına katıldı.

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Kaynak: İHA

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