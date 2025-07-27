Ne Yatak Ne Yastık Var… Bursa’da Yangın Savaşçıları Halı Sahada Uyudu… Bu Vatan Size Minnettar

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Bursa'da üç ilçeyi etkisi altına alan ve üç köyün tahliyesine neden olan orman yangınında, alevlere karşı gece gündüz demeden savaşan itfaiye ekiplerinin dinlenme anları yürek burktu.

HALI SAHADA DİNLENDİLER

Yangına 12 saat boyunca müdahale eden ve ormanın derinliklerine kadar girerek alevleri kontrol altına alan itfaiyeciler, sabaha karşı bir halı sahada kısa süreliğine istirahate çekildi.

GECE BOYUNCA MÜCADELE ETTİLER

Gürsu’nun Karahıdır ve İğdir mahaleleri ile Osmangazi ilçesine bağlı Avdancık köyünde çıkan yangınlara müdahale eden itfaiye, orman, jandarma ve destek ekipleri, gece boyunca alevlerle mücadele etti.

Orman kahramanları, halı saha zeminine yatarak uyumaya çalıştı. Ardından ekipler, yangın bölgesine dönerek soğutma çalışmalarına katıldı.

Kaynak: İHA