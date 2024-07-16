Ne Vaat Edilmişti Ne Oldu? 1 Yılda Kaç Deprem Konutu Hak Sahibine Teslim Edildi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6 Şubat depremlerinden sonra Osmaniye'de yaptığı konuşmada, 1 yıl içinde 270 bin konutun bitirilerek hak sahibi depremzedelere teslim edileceğini açıkladığı video, bugünkü açıklamalarının ardından gündem oldu.

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Ne Vaat Edilmişti Ne Oldu? 1 Yılda Kaç Deprem Konutu Hak Sahibine Teslim Edildi?

GERÇEK GÜNDEM ÖZEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından, 21 Şubat 2023 tarihinde Osmaniye Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yapmış ve 1 yıl içinde 70 bini köylerde olmak üzere toplam 270 bin konutun, bir yıl içinde bitirilerek hak sahiplerine teslim edileceği 'vaadinde' bulunmuştu.

Depremin üzerinden geçen yaklaşık 1,5 yılın ardından bugün Kabine Toplantısı sonrası konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, yalnızca 76 bin konutun tamamlanıp hak sahiplerine teslim edildiğini açıkladı.

Erdoğan'ın 1,5 yıl önce verdiği vaat ile bugünkü sayılar arasındaki uçurum, dikkat çekti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Recep Tayyip Erdoğan 6 Şubat depremleri
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