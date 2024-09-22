Ne Alırsan Al 100 Lira! Duyan O Mahalleye Hücum Etti, İzdiham Çıktı

Karaman'da tüm ürünleri 100 liradan satışa sunan bir mağazanın açılışında izdiham çıktı. Pazar gününün tatil olmasından dolayı mağazanın bulunduğu sokakta gürültüden rahatsız olan mahalle sakinleri ise duruma tepki gösterdi.

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Karaman'da açılış nedeniyle ürünleri 100 liradan satışa sunan mağazanın açılacağını duyan vatandaşlar sabahın erken saatlerinde mağaza önüne akın etti. Saat 10.00'da mağazanın kepenklerinin açılmasıyla vatandaşlar arasında kıyasıya bir yarış başladı.

Ne Alırsan Al 100 Lira! Duyan O Mahalleye Hücum Etti, İzdiham Çıktı - Resim : 1

Belirlenen saatte müşteriler için açılan kapılara vatandaşlar hücum edince, mazağa yetkilileri durumu kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.

Görevliler daha sonra izdihamı önlemek için kalabalığı gruplar halinde mağazaya aldı.
İzdiham sırasında küçük yaşta bir çocuk ise korkarak ağladı.

Ne Alırsan Al 100 Lira! Duyan O Mahalleye Hücum Etti, İzdiham Çıktı - Resim : 2

Pazar gününün tatil olmasından dolayı mağazanın bulunduğu sokakta gürültüden rahatsız olan mahalle sakinlerinin duruma tepki göstermesi üzerine mağazaya girmek için bekleyen vatandaşlar ile mahalle sakinleri arasında sözlü tartışma da yaşandı.

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri tartışan vatandaşları sakinleştirildi.

Kaynak: İHA

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