Ne Ağrı Ne Erciyes... Karı Görenler Sokağa Fırladı

Meteoroloji tarafından Muğla’nın yüksek kesimlerine art arda yoğun kar yağışı uyarıları yapılmıştı. Çok geçmeden kentin merkez ilçesi Menteşe’ye 10 dakika uzaklıktaki Yılanlı Dağı gece boyunca yağan kar yağışı sonrası bembeyaz oldu. Karı gören kent sakinleri dağa akın etti.

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Ne Ağrı Ne Erciyes... Karı Görenler Sokağa Fırladı

Muğla Menteşe'de 2 bin rakımlı Yılanlı dağına gece boyunca yoğun kar yağışı sonrası yer yer 15-20 santime ulaşan kar yağışı sonrası vatandaşlar günlerden Pazar olması nedeniyle Yılanlı dağına akın etti. Marmaris, Ortaca, Dalaman, Köyceğiz, Ula, Yatağan ve Bodrum ilçelerinden Yılanlı dağına karda piknik yapmak için araçları ile gelen vatandaşlar da kar üzerinde ateş yakarak hem piknik yaptı, hem de kartopu oynadılar.

Ne Ağrı Ne Erciyes... Karı Görenler Sokağa Fırladı - Resim : 1

TRAFİK YOĞUNLAŞTI

Öğle saatlerinde Menteşe ilçesi içinden araçları seyreden vatandaşlar Göktepe grup köylerine giden yolda uzun kuyruklar oluşturdu. Araç trafiğinin yoğunlaşması üzerine Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü Menteşe trafik ekipleri sıkışan araç trafiğini düzenlemek zorunda kaldı.

Ne Ağrı Ne Erciyes... Karı Görenler Sokağa Fırladı - Resim : 2

Jandarma Trafik ekipleri Yılanlı dağına gidiş ve dönüşlerde trafik akışının rahat ilerlemesi için gün boyu görev yaptı.

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Kaynak: İHA

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