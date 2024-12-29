Ne Ağrı Ne Erciyes... Karı Görenler Sokağa Fırladı

Muğla Menteşe'de 2 bin rakımlı Yılanlı dağına gece boyunca yoğun kar yağışı sonrası yer yer 15-20 santime ulaşan kar yağışı sonrası vatandaşlar günlerden Pazar olması nedeniyle Yılanlı dağına akın etti. Marmaris, Ortaca, Dalaman, Köyceğiz, Ula, Yatağan ve Bodrum ilçelerinden Yılanlı dağına karda piknik yapmak için araçları ile gelen vatandaşlar da kar üzerinde ateş yakarak hem piknik yaptı, hem de kartopu oynadılar.

TRAFİK YOĞUNLAŞTI

Öğle saatlerinde Menteşe ilçesi içinden araçları seyreden vatandaşlar Göktepe grup köylerine giden yolda uzun kuyruklar oluşturdu. Araç trafiğinin yoğunlaşması üzerine Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü Menteşe trafik ekipleri sıkışan araç trafiğini düzenlemek zorunda kaldı.

Jandarma Trafik ekipleri Yılanlı dağına gidiş ve dönüşlerde trafik akışının rahat ilerlemesi için gün boyu görev yaptı.

Kaynak: İHA