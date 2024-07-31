Nazım'ın Sesini Kaybettik: Genco Erkal'a Veda...

Genco Erkal’ın kullandığı Dostlar Tiyatrosu'nun resmi sosyal medya hesabından gece saatlerinde, “Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın! Sizi canımda canımın içinde, kavgamı kafamda götürüyorum. Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın... Resimlerdeki kuşlar gibi dizilip üstüne kumsalın, mendil sallamayın bana. İstemez... Tek hecesiz elveda” şeklinde veda mesajı yayımladı.

Genco Erkal’ın vedası sonrası, siyaset, sanat dünyasının yanı sıra vatandaşlardan duygulandıran veda mesajları geldi. İşte o mesajlar: