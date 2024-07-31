Nazım'ın Sesini Kaybettik: Genco Erkal'a Veda...
Genco Erkal'ı kaybettik. Bir süredir kan kanseri ile mücadele eden usta tiyatrocu 86 yaşında yaşamını yitirdi. Genco Erkal'ın ardından duygulandıran veda mesajları geldi...
Türk tiyatrosunun usta ismi, sinema oyuncusu ve güçlü ses Genco Erkal, bir süredir mücadele ettiğin kan kanserine yenik düştü ve 86 yaşında hayatını kaybetti.
Genco Erkal’ın kullandığı Dostlar Tiyatrosu'nun resmi sosyal medya hesabından gece saatlerinde, “Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın! Sizi canımda canımın içinde, kavgamı kafamda götürüyorum. Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın... Resimlerdeki kuşlar gibi dizilip üstüne kumsalın, mendil sallamayın bana. İstemez... Tek hecesiz elveda” şeklinde veda mesajı yayımladı.
Genco Erkal’ın vedası sonrası, siyaset, sanat dünyasının yanı sıra vatandaşlardan duygulandıran veda mesajları geldi. İşte o mesajlar: