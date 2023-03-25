Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı'ndan sahte burs duyuruları yapan hesaplara ilişkin açıklama
Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, kurumun adı kullanılarak sahte burs başvurusu duyurusu yapan hesaplara ilişkin uyarılarda bulundu.
Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, kurumlarının adını kullanarak “karşılıksız burs” duyurusu yapan sahte hesaplara ilişkin bir açıklama yayımladı.
Vakıftan yapılan açıklamada, sahte hesaplar kullanılarak öğrencilerin öğrencilerinin kimlik ve iletişim bilgilerini, banka hesapları gibi özel bilgilerini form doldurmaları istenerek ele geçirildiği vurgulandı.
Kurumun adını kullanarak dolandırıcılık yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağı belirtilirken, açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı’nın şu şurada bir bursu yoktur. Gençlerimizden bu tür sahte hesaplara karşı dikkatli olmalarını, kişisel bilgilerini vermemelerini özellikle duyururuz.
Kaynak: Gerçek Gündem
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