Nazilli Belediyesi isyan etti: Yeter, atmayın gari!

Tüm katılımcılara teşekkür eden Başkan Tetik; şu sözleri kaydetti:

"Bugün Nazillimizde çok güzel bir başlangıç yaptığımıza inanıyorum. Özellikle öğrencilerimizin doğamız konusunda bu denli bilgili ve duyarlı olması dünyamızın geleceği konusunda beni çok umutlandırdı"