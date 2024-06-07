Nazilli Belediyesi isyan etti: Yeter, atmayın gari!
Nazilli Belediyesi, çevre temizliğine dikkat çekerek, vatandaşlara çöp atmamaları konusunda "Yeter, atmayın gari" ifadeleriyle uyarıda bulundu.
Nazilli Belediyesi tarafından Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen çöp toplama etkinliği geniş bir katılımla gerçekleştirildi.
İsabeyli Mesire Alanı'nda düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, dernekler, doğa severler ve öğrenciler katıldı. İki saat gibi kısa bir sürede 500 torba çöpün toplandığı programda, özellikle minik öğrencilerin duyarlı davranışları büyüklere örnek oldu.
Piknik yapmak için bölgeye gelen ve evsel atıklarını doğada bırakan vatandaşlara seslenen minikler, 'temiz bir dünya' istiyoruz diyerek mesaj verdi.
Tüm katılımcılara teşekkür eden Başkan Tetik; şu sözleri kaydetti:
"Bugün Nazillimizde çok güzel bir başlangıç yaptığımıza inanıyorum. Özellikle öğrencilerimizin doğamız konusunda bu denli bilgili ve duyarlı olması dünyamızın geleceği konusunda beni çok umutlandırdı"
"Tüm halkımıza dünyamıza karşı aynı duyarlılıkla davranmaları konusunda çağrıda bulunuyorum. Doğamız bize miras değil, gelecek nesillere bırakacağımız bir emanet."
"Bu nedenle çevremizi ve doğal kaynaklarımızı korumak bizim sorumluluğumuz. Bugün bir kere daha gördük ki evlatlarımız bu konuda büyüklerden çok daha hassas davranıyor."
"Her birinin güzel yüreklerinden öpüyorum"
Etkinliğe katılan gönüllüler, topladıkları çöplerle "YETER ATMAYIN GARİ" yazdı.