NATO’dan Türkiye'ye Hava Savunması Takviyesi: MSB, SAMP-T’nin Konuşlandırılacağı Üssü Duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı, NATO'nun hava savunma kapasitesini güçlendirme planı kapsamında önemli bir adımı duyurdu. İtalya'ya ait bir SAMP-T hava savunma sistemi Konya'da konuşlandırılacak.
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO Daimi Savunma Planı kapsamında, İtalya'ya ait bir adet SAMP-T hava savunma sisteminin Konya'da 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na konuşlandırılacağını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "NATO Daimi Savunma Planı kapsamında; ittifak hava savunmasının güçlendirilmesi maksadıyla İtalya'ya ait bir adet SAMP-T hava savunma sistemi 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı/Konya'da konuşlandırılacaktır" denildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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