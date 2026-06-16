NATO’dan Türkiye'ye Hava Savunması Takviyesi: MSB, SAMP-T’nin Konuşlandırılacağı Üssü Duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, NATO'nun hava savunma kapasitesini güçlendirme planı kapsamında önemli bir adımı duyurdu. İtalya'ya ait bir SAMP-T hava savunma sistemi Konya'da konuşlandırılacak.

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NATO’dan Türkiye'ye Hava Savunması Takviyesi: MSB, SAMP-T’nin Konuşlandırılacağı Üssü Duyurdu
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO Daimi Savunma Planı kapsamında, İtalya'ya ait bir adet SAMP-T hava savunma sisteminin Konya'da 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na konuşlandırılacağını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "NATO Daimi Savunma Planı kapsamında; ittifak hava savunmasının güçlendirilmesi maksadıyla İtalya'ya ait bir adet SAMP-T hava savunma sistemi 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı/Konya'da konuşlandırılacaktır" denildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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