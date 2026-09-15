NATO Zirvesi'ne Damga Vurmuştu: Cumhurbaşkanı Erdoğan Liderlere Neden Silah Hediye Ettiğini Anlattı

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Samsun’da gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi’ne katılan liderlere verilen silahlarla ilgili soruya yanıt verdi. Erdoğan, "Makine Kimya’nın ürünleriyle ortaya çıktık ve Makine Kimya’nın ürünleriyle bütün bu gelen liderlere bu silahlardan hediye ettik. Niye? Biz Türkiye’yiz. Eserlerimizi onlara takdim edelim istedik" dedi.

Erdoğan, sözlerini "Malum ‘Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri.’ Ve güzel oldu. Memnun oldular, mutlu oldular. Ve biz de tabii bu mutluluğu sağladığımız için ayrıca mutlu olduk" ifadeleriyle sürdürdü.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenen 2026 NATO Zirvesi'nin ardından liderlere, isimlerinin işlendiği MKE üretimi .357 Magnum revolverler ve mühimmat hediye edilmişti. Silah hediyesi, bazı liderlerin ülkelerindeki yasal engeller nedeniyle tabancaları ülkelerine götürememesiyle gündem olmuştu.

Kaynak: AA