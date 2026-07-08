NATO Zirvesi'ne Damga Vuran Anlar! Trump, Meloni, Macron, Rutte...

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Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nin ikinci günü de hareketli başladı. Sabah saatlerinden itibaren devlet ve hükümet başkanları Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderleri karşılayarak tek tek fotoğraf çektirildi.

Liderler sırayla içeri girerken hemen ardından tüm katılımcılarla birlikte NATO aile fotoğrafı çektirdi.

RAMA’NIN SPOR AYAKKABILARI DİKKAT ÇEKTİ

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın beyaz spor ayakkabıları en çok konuşulan olaylardan biriydi. NATO Genel Sekreteri Rutte’nin, ABD Başkanı Donald Trump'a Edi Rama'nın beyaz ayakkabılarını gösterdiği anlar dikkat çekti.

MELONİ, TRUMP'I GÖRÜNCE BAŞKA YÖNE BAKTI

Geçtiğimiz günlerde Trump ile arasındaki ‘fotoğraf kriziyle’ gündeme gelen İtalya Başbakanı Meloni, NATO aile fotoğrafı çekiminde Trump'ı görünce başka bir yöne baktı. Trump ise yürüyüşüne devam etti. İki ismin arasındaki gerilimin NATO Zirvesi'ne de taşınması dikkat çekti.

MACRON'UN GÖZLÜKLERİYLE POZ VERDİ

Öte yandan Macron’un aile pozu sırasında da gözlüklerini çıkarmaması en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.

Geçtiğimiz günlerde Fransız yetkililerden yapılan açıklamada, Macron’un göz problemi yaşadığı, bu yüzden kapalı alanlarda bile gözlük taktığı belirtilmişti.

MİÇOTAKİS’TEN DİKKAT ÇEKEN YÜRÜYÜŞ

Öte yandan dün mehter marşıyla karşılanan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, bugün Cumhurbaşkanı Külliyesi'ne girerken yürüyüşüyle dikkatleri üzerine çekti. Yunan liderin yürüyüşü sosyal medyada çokça paylaşıldı ve yorum yağdı.

Kaynak: Haber Merkezi