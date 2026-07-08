NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Peş Peşe Kritik Temaslar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 36. NATO Ankara Zirvesi kapsamında diplomatik hamlelerini hızlandırdı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İtalya Başbakanı Meloni, Almanya Başbakanı Merz ve İngiltere Başbakanı Starmer ile Külliye'de basına kapalı peş peşe kritik zirveler gerçekleştiren Erdoğan'a, Türkiye'nin en üst düzey diplomasi ve güvenlik kurmayları eşlik etti.

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NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Peş Peşe Kritik Temaslar
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Küresel siyasetin kalbi Ankara'da atarken, ev sahibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında kritik ikili temaslarına devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran konusunda ortaya konan İslamabad Mutabakatı'nın bölgede barışı sağlamasını temenni ettiğini, tahriklere karşı dikkatli davranılması gerektiğini belirtti. NATO müttefikleri olarak "Transatlantik Bağı" muhafaza etmek için İttifak'ın Avrupa sütununu güçlendirmenin önemli olduğunu ifade etti.

NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Peş Peşe Kritik Temaslar - Resim : 1

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.

İKİNCİ GÖRÜŞME MELONİ İLE

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile yine basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-İtalya ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Peş Peşe Kritik Temaslar - Resim : 2

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile artık engelleri değil, üyeliğinin önündeki son pürüzleri kaldırmayı konuşmak istediğini belirtti. Libya konusunda Türkiye, İtalya, Katar ve Libya olarak başlattıkları Dörtlü İşbirliği Süreci'nin önemli olduğunu, çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Çağrı Erhan da eşlik etti.

ÜÇÜNCÜ KABUL MERZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile basına kapalı görüşme yaptı. Görüşmede Türkiye-Almanya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Peş Peşe Kritik Temaslar - Resim : 3

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ile ABD mutabakatını akamete uğratacak eylem ve tahriklere karşı dikkatli olunması gerektiğini, kalıcı barış için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin savunma girişimlerine NATO'yu tamamlayıcı özellik taşıması kaydıyla destek verebileceğini vurguladı.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.

İNGİLTERE İLE KARŞILIKLI İMZALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Peş Peşe Kritik Temaslar - Resim : 4

Kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

Kabulün ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Starmer, ikili anlaşmalara imza attı.

Kaynak: AA

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Recep Tayyip Erdoğan Macron NATO Almanya İtalya
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