NATO Zirvesi Sonrası Gözler Külliye’de! Kabine Kritik Başlıklarla Toplanıyor

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Ankara’da gerçekleştirilen tarihi NATO Liderler Zirvesi’nin ardından gözler Beştepe’ye çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak Kabine Toplantısı’nda, zirvenin diplomatik yansımalarının yanı sıra Türkiye-ABD ilişkileri, savunma alanındaki kritik başlıklar, Orta Doğu’daki gelişmeler, Terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi gündemi ele alınacak.

NATO ZİRVESİ’NİN SONUÇLARI DEĞERLENDİRİLECEK

Kabine’nin öncelikli gündem maddelerinden biri, Ankara’nın ev sahipliğinde düzenlenen NATO Zirvesi’nin ardından ortaya çıkan yeni diplomatik tablo olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zirve kapsamında dünya liderleriyle gerçekleştirdiği ikili görüşmeler, ittifakın geleceğine yönelik alınan kararlar ve Türkiye’nin gündeme taşıdığı stratejik talepler değerlendirilecek. Zirvede varılan mutabakatların hayata geçirilmesine ilişkin olası takvimin de toplantıda ele alınması bekleniyor.

Türkiye’nin NATO içindeki konumu ile savunma ve güvenlik alanında müttefik ülkelerle geliştirilebilecek yeni iş birliği fırsatları da Kabine üyeleri tarafından görüşülecek.

F-35, S-400 VE CAATSA DOSYASI MASADA

Türkiye ile ABD arasındaki savunma ilişkileri, toplantının en kritik başlıklarından biri olacak. Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programına yeniden dahil edilmesine yönelik diplomatik temaslarda gelinen aşama, S-400 hava savunma sistemi konusunda yürütülen görüşmeler ve CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasına ilişkin olası yol haritası ayrıntılı şekilde değerlendirilecek. Ankara ile Washington arasında başlayan yeni dönemin savunma sanayisine ve ikili ilişkilere olası etkilerinin de Kabine’de ele alınması bekleniyor.

ORTA DOĞU’DAKİ GELİŞMELER YAKINDAN İZLENİYOR

Toplantının dış politika gündeminde Orta Doğu’da artan gerilim de yer alacak. İran ile ateşkes sürecinde yaşanan gelişmelerin ardından Körfez bölgesindeki son durum, bölgesel güvenliğe yönelik olası riskler ve Türkiye’nin yürüttüğü diplomatik girişimler masaya yatırılacak. İsrail’in bölgedeki saldırıları, Gazze’de giderek ağırlaşan insani durum ve kalıcı ateşkes için sürdürülen uluslararası temasların da değerlendirilmesi bekleniyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE SON DURUM

Kabine’nin önemli gündem maddelerinden biri de Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar olacak. Terör örgütünün silah bırakma sürecinde gelinen aşama, sahadaki gelişmeler ve güvenlik birimleri tarafından hazırlanan güncel raporlar Kabine üyelerine sunulacak. Sürecin güvenlik, siyasi ve hukuki boyutlarının kapsamlı şekilde ele alınacağı toplantıda, önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması beklenen çerçeve yasaya ilişkin hazırlıkların da değerlendirilmesi öngörülüyor.

15 TEMMUZ’UN 10’UNCU YILI İÇİN HAZIRLIKLAR ELE ALINACAK

Toplantıda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 10’uncu yılı dolayısıyla düzenlenecek anma programlarına ilişkin hazırlıklar da görüşülecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılması planlanan etkinliklerin yanı sıra Türkiye genelinde gerçekleştirilecek anma programları ve alınacak tedbirlerin gözden geçirilmesi bekleniyor.

ENFLASYONLA MÜCADELEDE YENİ ADIMLAR GÖRÜŞÜLECEK

Kabine’nin ekonomi gündeminin merkezinde enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarına yönelik çalışmalar yer alacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ilgili bakanların, ekonomideki son gelişmeler ve enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan politikalar hakkında Kabine’ye kapsamlı bir sunum yapması bekleniyor. Yaz aylarında artan tüketim talebinin fiyatlara etkisi, gıda arz güvenliğinin korunması, fahiş fiyat ve stokçılıkla mücadele kapsamında sürdürülen denetimler ile turizm sezonuna yönelik ekonomik tedbirler de toplantıda değerlendirilecek.

Kaynak: Sabah