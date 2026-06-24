NATO Zirvesi Öncesi Ankara'da Kuş Uçurtulmuyor: 'Operasyon Turkuaz' Başladı

Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirleri İl Emniyet Müdürlüğünce en üst seviyede gerçekleştiriliyor.

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NATO Zirvesi Öncesi Ankara'da Kuş Uçurtulmuyor: 'Operasyon Turkuaz' Başladı
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Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, zirve için oluşturulan "Operasyon Turkuaz" planıyla üst düzey önlemler uygulanmaya başlandı. Şehir giriş-çıkışlarındaki kontrollerin artırıldığı belirtilen açıklamada, il genelindeki 9 ilçede uygulama ve denetimlerin yoğunlaştırıldığı ifade edildi.

NATO görev alanı olarak oluşturulan ve belirlenen bölgelerde ekipler görevlendirildi. 24 saat esasına göre oluşturulan bölgelerde şüpheli şahıs ve araç çalışmaları planlandı. Özel harekat, yunuslar, narkoasayiş ekipleri ve kritik noktalara yerleştirilen sivil ekiplerle güzergahlardaki gerekli tedbirler alındı.

NATO Zirvesi Öncesi Ankara'da Kuş Uçurtulmuyor: 'Operasyon Turkuaz' Başladı - Resim : 1

Zirve dolayısıyla çok sayıda turist ve heyeti ağırlaması beklenen işletmeler ve oteller de denetime tabi tutuldu. Dilenciler, değnekçiler ve hanutçular gibi gruplara da taviz verilmiyor.

EĞLENCE MEKANLARI DENETLENDİ

Umuma açık eğlence yerleri de mercek altına alındı. Zirve kapsamında çok sayıda turistin ziyaret edeceği başkentte eğlence mekanları denetlendi. Öte yandan otellere ve araç kiralama firmalarına yönelik de denetim yapıldı. Otoparklar da yine tek tek denetlendi.

NATO Zirvesi Öncesi Ankara'da Kuş Uçurtulmuyor: 'Operasyon Turkuaz' Başladı - Resim : 2

Denetimlerde çok sayıda aranan şahıs yakalandı. Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek'in de zaman zaman nezaret ettiği denetimler 215 ayrı noktada, 151 ayrı parkta, 120 mekanda 39 tim ve toplam 450 personelle yapıldı.

Kaynak: AA-DHA-İHA

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