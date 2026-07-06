NATO Zirvesi Öncesi Ankara'da Kritik Buluşma: Hakan Fidan Tom Barrack'la Görüştü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

7-8 Temmuz tarihlerinde Türkiye'nin başkenti Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi öncesi kent genelinde büyük hareketlilik yaşanıyor. NATO Zirvesi kapsamında görevli diplomatlar ve ekipler kente gelmeye başlarken, dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti.

HAKAN FİDAN, BARRACK İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın başlayacak zirve öncesinde ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüştü.

Kaynak: DHA