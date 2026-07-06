NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Ankara’ya İndi! İlk Durak Beştepe

36. NATO Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Ankara'ya gelen Genel Sekreter Mark Rutte’nin uçağı havalimanına indi. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün tarafından askeri törenle karşılanan Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesi açıklamalarda bulunuyor.

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Küresel diplomasinin en sıcak virajlarından biri olan 36. NATO Liderler Zirvesi için geri sayım sürerken, ittifakın tepe yönetiminden en kritik varış gerçekleştirildi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin uçağı, Ankara Havalimanı'na indi. Havalimanında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve yetkililer, Rutte'yi karşıladı.

RUTTE'DEN KRİTİK AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi beklenen Rutte açıklamalarda bulunuyor.

"Avrupalı müttefiklerimiz ABD ile harcamaları eşitledi. İttifakımızı daha da güçlendireceğiz. Daha güçlü Avrupa güçlü NATO demek. Paramızı işe, mühimmata, füzelere dönüştrüyoruz. Daha fazla kaynak ve üssümüz olacak.

NATO olarak caydırıcı olmak zorundayız. Ukrayna'yı desteklemeyi sürdüreceğiz. Rusya tehdidine karşı hazırlıklı olmalıyız."

AYRINTILAR GELİYOR...

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Ankara’ya İndi! İlk Durak Beştepe - Resim : 1

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Ankara’ya İndi! İlk Durak Beştepe - Resim : 2

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Ankara’ya İndi! İlk Durak Beştepe - Resim : 3

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Ankara’ya İndi! İlk Durak Beştepe - Resim : 4

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Ankara’ya İndi! İlk Durak Beştepe - Resim : 5

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Kaynak: AA

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