NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Ankara’da: Türkiye NATO İçin Çok Önemli

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Küresel diplomasinin en sıcak virajlarından biri olan 36. NATO Liderler Zirvesi için geri sayım sürerken, ittifakın tepe yönetiminden en kritik varış gerçekleştirildi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin uçağı, Ankara Havalimanı'na indi. Havalimanında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve yetkililer, Rutte'yi karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi beklenen Rutte açıklamalarda bulundu.

'ŞİMDİYE KADAR HER ŞEY MÜKEMMEL'

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek başlamak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu muhteşem salonda bizi ağırladığı için teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar her şey mükemmel. Ev sahiplerimizin misafirperverliğinden çok etkilendim.

'TÜRKİYE NATO İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Türkiye NATO için çok önemli. Savunma için ihtiyacımız olan malzemeyi Türk Savunma Sanayii karşılıyor. Zirve'nin Ankara'da yapılması çok önemli. Türkiye, NATO'nun en büyük askeri güçlerinde biri.

'AVRUPALI MÜTTEFİKLERİMİZ ABD İLE HARCAMALARI EŞİTLEDİ'

2025-2026 yıllarında ekstra 258 milyar dolarlık savunma yatırımları yapıldı ve bu devam edecek. Avrupalı müttefiklerimiz ABD ile harcamaları eşitledi. İttifakımızı daha da güçlendireceğiz. Daha güçlü Avrupa güçlü NATO demek. Paramızı işe, mühimmata, füzelere dönüştürüyoruz. Daha fazla kaynak ve üssümüz olacak.

'ARKANSAS'TAN ANKARA'YA KADAR OLAN BÖLGEDE...'

Arkansas'tan Ankara'ya kadar olan bölgede (savunma sanayi yatırımlarımızla) ekonomilerimizi de güçlendireceğiz. NATO olarak caydırıcı olmak zorundayız. Ukrayna'yı desteklemeyi sürdüreceğiz. Rusya tehdidine karşı hazırlıklı olmalıyız.

'HEDEFLERİ GÖRMEK İSTİYORUZ'

Ankara'da hedefleri görmek istiyoruz. İttifakımızı daha da güçlendireceğiz. Ankara'da ülkeler yüzde 5 için somut planlarını paylaşacak.

'ÇİN KONUSUNDA NAİF OLAMAYIZ'

Çin konusunda naif olamayız; Pasifik'teki gelişmeler transatlantik için de önemlidir.

Önümüzdeki iki gün boyunca, 32 müttefik ülke; Ukrayna, Avrupa Birliği, Hint-Pasifik bölgesi ve Körfez’den ortaklarla birlikte, NATO’nun görevini yerine getirmeye devam etmesini sağlamak amacıyla bir araya gelecek.

AB den Ukrayna’dan Pasifik Birliği’nden sonuç almaya devam edeceğiz.

'DÜNYA EKONOMİSİNİN ÜÇTE BİRİNİ TEMSİL EDİYORUZ'

Biz sonuç almaya devam edeceğiz. Dünya ekonomisinin üçte birini temsil ediyoruz. Biz birlikte güçlüyüz. Güvenliğin ve özgürlüğün savunulmasında hep beraberiz.

'HÜRMÜZ'DE SERBEST GEÇİŞ REJİMİNİ DEVAM ETTİRECEĞİZ'

Sayın Başkan Trump'ı geçen hafta ziyaret ettim çok iyi bir görüşmeydi. Avrupa ve ABD tarafının harcama dengesine gelmesi Trump'ın talebiydi. Hürmüz Boğazı'nı da konuştuk, Ummanlılarla da bir araya geldik. Biz Hürmüz Boğazı'nda serbest geçiş rejimini devam ettireceğiz.

'PUTİN KÖTÜ BİR DURUMDA'

Putin çok kötü bir durumda. Rusya her ay savaş alanında onlarca askerini kaybediyor. Rusya artık cephe hattında ilerleme de kaydedemiyor. Her ay 35 bin askerini kaybediyor Putin. Ukraynallılar son birkaç ay içinde çok iyi işler yaptı.

'SEÇİMLERDEN ÖNEMLİ ŞEYLER VARDIR'

Demokrasilerde seçimler önemlidir ama seçimlerden daha önemli şeyler vardır. Özgür medya gibi. Araştırmalarınızı yapabilmelisiniz. Sorularınızı sorabilmeli ve toplantılara katılabilmelisiniz. İnsanlar gösterilerini de bu konuda gerçekleştirebilmeliler. Bu sadece özgür seçimler anlamına gelmez. Medyaya geldiğiniz zaman tabii ki NATO içinde medyanın NATO toplantılarına erişebilmesi de çok önemlidir."

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: AA