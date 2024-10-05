Nasrallah’ın Yerine Geçmesi Bekleniyordu: Safiyuddin ile İletişim Kesildi, İsrail'den Açıklama Geldi

İsrail'in geçtiğimiz perşembe günü Lübnan'da bulunan bir yeraltı sığınağına saldırı düzenlemişti. Saldırıda hedef alınan Haşim Safiyuddin'den dünden beri haber alınamadığı bildirildi.

Nasrallah’ın Yerine Geçmesi Bekleniyordu: Safiyuddin ile İletişim Kesildi, İsrail'den Açıklama Geldi

Lübnanlı ismi açıklanmayan bir güvenlik kaynağının verdiği bilgilere göre, İsrail’in saldırısında ölen Nasrallah'ın halefi olarak görülen Haşim Safiyuddin ile iletişim sağlanamadı. İsrail'in Perşembe günü Lübnan'da yeraltı sığınağına gerçekleştirdiği saldırı sonrası Safiyuddin'den dünden beri haber alınamadığı bildirildi.

İsrail'in hedef aldığı Beyrut’un güneyinde, Dahiyeh bölgesindeki bir yeraltı sığınağına düzenlenen bu saldırının ardından, Hasan Nasrallah’ın haleflerinden biri olarak görülen Safiyuddin’in durumu hala belirsizliğini koruyor.

BÖLGEDEKİ FAALİYETLER DURDURULDU

Katar merkezli haber kanalı Al Jazeera'nın aktardığına göre, Lübnanlı güvenlik yetkilileri, dünden beri Safiyuddin ile bağlantı kuramadıklarını ifade etti. İsimleri açıklanmayan güvenlik kaynakları, kurtarma ekiplerinin İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle bölgeyi tarama faaliyetlerini yürütemediğini bildirdi.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA GELDİ

İsrail medyası ise, İsrailli güvenlik yetkililerinin Safiyuddin’in öldüğü konusunda giderek daha fazla emin oldukları açıklamasının yapıldığını belirtti. Öte yandan, Hizbullah saldırıdan bu yana Safiyuddin hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA

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