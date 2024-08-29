NASA, Türkiye'nin Üzerine Gelip Bu Fotoğrafı Çekti: Dünya Bu Ürkütücü Görüntüyü Konuşuyor!

Milyarlarca dolarlık uzay araştırmalarını yürüten NASA, dünyanın çeşitli bölgelerine yönelik güncel uydu fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor.



Son olarak 2023 yılında paylaşılan raporda Türkiye'ye yönelik kapsamlı görüntülere yer verilirken, bu içerikler Van Gölü havzası ve çevresinde yaşanan kuraklığı gözler önüne serdi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, son yıllarda havzanın neredeyse hiç kar almadığını söyledi.



Van ve çevresinin son yılların en kurak kışını yaşadığını, karın halen istenilen düzeyde olmadığını vurgulayan Akkuş, kentte sadece yüksek kesimde kar örtüsünün olduğunu aktardı.



NASA FOTOĞRAFLARI İLE ORTAYA ÇIKTI



NASA'nın Landsat uydusuna ait görüntüleri inceleyen uzman ismin, kar örtüsünün yok oluşunun net şekilde görüldüğünü belirtti. Dünyanın birçok noktasında yapılan küresel ısınma konferanslarında örnek olarak verilen fotoğraflar, yaşanan küresel dönüşümün boyutunu gözler önüne serdi.









