NASA Dünyayı Bekleyen Büyük Tehlikeyi Açıkladı! Felaketin Eli Kulağında

Rus uzay ajansı Roscosmos, yakın zamanda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bir hava sızıntısı tespit etmişti. Sızıntının yaşandığı alan yakınında boru hattı bulunması nedeniyle araçlarla bölgeye ulaşmanın zor olduğu, tamirin de yapılamadığı açıklandı.

‘FELAKETE YOL AÇABİLİR’ UYARISI

Sızıntının yeni boyutlara ulaştığı ifade edilirken, gün geçtikçe tehlikenin de büyüdüğü belirtildi. ABD'li uzay ajansı, tamir edilememesi durumunda sızıntının bir felakete yol açabileceği uyarısını yaptı. Roscosmos yetkilileri kozmonotlar bölgeye yama yapmaya çalıştığını ifade etse de NASA, sorunun ciddiyetini koruduğunu söyledi.

CNN'e açıklama yapan NASA, çatlağın çok küçük olduğunu, çıplak gözle görülemediğini, yakınlarında braketler ve boru hatları bulunduğunu belirtti.

NASA Genel Müfettişlik Ofisi tarafından hazırlanan raporda, hem ajansın hem de NASA’nın bölgenin 'savunulamaz' bir seviyeye ulaşması halinde kapatılması gerektiği konusunda anlaştığı açıklandı.

Kaynak: CNN