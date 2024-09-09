Narlıdere Belediye Başkanı Uzun: "Bağımsızlık Ateşi Hiçbir Zaman Sönmeyecek"

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, 9 Eylül İzmir’in kurtuluşu dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bağımsızlık ateşi hiçbir zaman sönmeyecek, İzmir’in dağlarında çiçekler açmaya devam edecek" dedi.

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, İzmir’in kurtuluşunun 102’nci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Uzun mesajında, şunları kaydetti:

"Bundan tam 102 yıl önce Cumhuriyet'imizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde halkımızın cesur direnişiyle bağımsızlık ateşini yaktık. Emperyalizme, esarete karşı topyekûn mücadele ettik ve kurtuluş destanını yazdık. 9 Eylül, İzmir’imizin en mutlu günü, Cumhuriyet'imizin de kuruluş hikâyesinin önsözüdür. Kahraman milletimiz, bağımsızlığından ve özgürlüğünden hiçbir zaman ödün vermeyeceğini 9 Eylül 1922 günü tüm dünyaya ilan etmiştir. Büyük Atatürk’ün, 'Her büyük meydan muharebesinden, her büyük zaferin kazanılmasından sonra yeni bir âlem (dünya) doğmalıdır' sözü ne mutlu ki, gerçeğe dönüşmüştür. Güzel İzmir’imiz işte bu şanlı zaferimizin sembol kentidir.

Milli mücadelemizin zaferle taçlandığı bu onurlu gün daima şerefle kutlanacaktır. Bizlere düşen görev, büyük bir mücadele ile kurulan Cumhuriyet'imize, Atatürk devrimlerine sahip çıkmak ve gelecek kuşaklara bu bilinci aşılamaktır. Şüphesiz ki burada en büyük görev biz gençlere düşmektedir. Atamız, Türkiye Cumhuriyeti’ni ve devrimlerini biz gençlere emanet etmiştir. Bu milletin genç bir belediye başkanı olarak Atalarımızın bize bıraktığı mirası korumak ve gelecek nesillere taşımak için azimle çalışmaya devam edeceğim.

9 Eylül’ü gururla ve coşkuyla kutlarken başta Ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.

Bağımsızlık ateşi hiçbir zaman sönmeyecek, İzmir’in dağlarında çiçekler açmaya devam edecek."

Kaynak: ANKA