Narkoçelik 41 Operasyonunda 159 Gözaltı

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, bir suç örgütüne yönelik olarak "Suç işlemek için örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olma", "Uyuşturucu ticareti" ve "Suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" suçlarıyla ilgili bir soruşturma başlattı.

1 Ekim'de, toplanan bilgi ve belgelerin ışığında belirlenen adreslere eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, Aksaray'da 116, diğer illerde ise 43 kişi olmak üzere toplam 159 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 40'ı, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin sorgulama süreçlerinin ise devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA