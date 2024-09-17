Narin'in Yengesi Hediye Güran ve 2 Kuzeni Adliyeye Sevk Edildi

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Türkiye’yi dehşete düşüren cinayette, 8 yaşındaki Narin’in vahşice öldürülmesi büyük yankı uyandırdı. Soruşturma derinleşirken, katillerin bir an önce adalet önünde hesap vermesi isteniyor.

YENGE VE 2 KUZENİ ADLİYEDE

Gözaltına alınan tutuklu Fuat Güran’ın eşi Hediye Güran ile Ş.K. ve İ.Ķ. adliyeye sevk edildi.

İKİ KEZ EVE GİTMİŞ

Hediye Güran'ın Narin'in kaybolduğu saatlerde kısa aralıklarla minik kızın evine iki kez gittiği tespit edilmişti. Cinayetin işlendiğinin düşünüldüğü saatlerde gerçekleşen ziyaretin cinayetin düğümünü çözmesi bekleniyor.

Öte yandan amca Fuat Güran'ın arama faaliyetlerinde bulunan jandarma personelinin görünmeden yanına yaklaşarak, kolluk personelini dinlemeye çalıştığı belirlenip bu yaşananlar tutanak altına alınmıştı. Ayrıca Fuat Güran'ın WhatsApp görüşme geçmişini de sildiği tespit edilmişti.