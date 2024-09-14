Narin'in Kaybolduğu Gün Paylaşılan Mesajın Sırrı: Aileden Kimse Cevap Veremedi

Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan Narin'in katili hâlâ bulunamadı. Soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklanırken verilen ifadeler pek çok çelişki içeriyor. Narin'in kaybolduğu gün paylaşılan bir mesaj ise akıllarda soru işareti oluşturdu. İşte detaylar...

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Narin'in Kaybolduğu Gün Paylaşılan Mesajın Sırrı: Aileden Kimse Cevap Veremedi

Diyarbakır Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası Salim Güran, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Narin'in Kaybolduğu Gün Paylaşılan Mesajın Sırrı: Aileden Kimse Cevap Veremedi - Resim : 1

Narin Güran'ın 8 Eylül'de kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette cansız bedeni bulundu.

Narin'in Kaybolduğu Gün Paylaşılan Mesajın Sırrı: Aileden Kimse Cevap Veremedi - Resim : 2

Narin'in öldürülmesine ilişkin gözaltına alınanlardan Nevzat Bahtiyar soruşturmayı aydınlatacak itiraflarda bulundu. Bahtiyar, Narin'in cansız bedenini amca Salim'den teslim alarak dereye bıraktığını söyledi.

Narin'in Kaybolduğu Gün Paylaşılan Mesajın Sırrı: Aileden Kimse Cevap Veremedi - Resim : 3

ÇELİŞKİLİ İFADELER

Soruşturma kapsamında anne ve ağabeyinde aralarında olduğu 11 kişi tutuklanırken baba Arif Güran serbest bırakıldı. Şüphelilerin verdiği ifadeler pek çok çelişkiyi barındırırken Narin'in neden öldürüldüğü hâlâ çözülemedi. Son olarak Narin'in kaybolduğu günle ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı.

Narin'in Kaybolduğu Gün Paylaşılan Mesajın Sırrı: Aileden Kimse Cevap Veremedi - Resim : 4

CEVAPSIZ BIRAKILAN O MESAJ

Narin'i öldürme suçlamasıyla tutuklanan amca Salim Güran, küçük kızın kaybolduğunu akşam saat 20.00'de öğrendiğini söyledi. Ancak olay günü saat 16:39'da sosyal medyadan Narin'in kaybolduğu mesajının yayınlandığı ortaya çıktı.

Narin'in Kaybolduğu Gün Paylaşılan Mesajın Sırrı: Aileden Kimse Cevap Veremedi - Resim : 5

Konuyu gündeme getiren Gazeteci Emrullah Erdinç "Daha hava bile kararmadan, başka günlerde arkadaşlarıyla oyun oynayıp akşam 8-9 gibi eve gelen Narin'in neden saat 16:39'da kaybolduğu düşünüldü? Bu paylaşımı kim yaptırdı? Daha sonra, Narin bulunmadan mesaj neden kaldırıldı? Narin Güran'ın amcası, babası, ailesi bu mesaja açıklık getiremiyor" dedi.

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