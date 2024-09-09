Narin'in Cenazesinde Gazetecilere Sözlü Saldırı

Diyarbakır'da 19 gün kayıp olarak arandıktan sonra katledildiği ortaya çıkan 8 yaşındaki Narin'in cenazesinde gergin anlar yaşandı. Tv100 ekibi, bir köy sakini tarafından sözlü saldırıya uğradı.

Son Güncelleme:
><

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürüldüğü kesinleşti. Türkiye'yi yasa boğan cinayete ilişkin çocuğun ailesi de dahil 24 kişi gözaltına alınırken, Narin’in cansız bedeni, köyü olan Tavşantepe'de toprağa verildi.

Narin'in cenazesini takip eden basın mensuplarından Tv100 ekibi ise sözlü saldırıya uğradı. Bir köy sakininin muhabir ve kameramanın üzerine yürüyerek "Çek o kamerayı!" diye bağırdığı anlar görüntülendi. Muhabir Canan Altıntaş, kendilerine hakaretvari bazı sözler sarf edildiğini de aktardı.

'Narin Cinayetinde İlk İtiraf' İddiası: Amca Cesedi Çuvalla Bana Verdi'Narin Cinayetinde İlk İtiraf' İddiası: Amca Cesedi Çuvalla Bana VerdiGüncel
Türkiye Narin'e Ağlıyor! Katledildiği Köyde Toprağa VerildiTürkiye Narin'e Ağlıyor! Katledildiği Köyde Toprağa VerildiGüncel
Etiketler
Diyarbakır kayıp
Son Güncelleme:
Depremde Ölen Meral Laleci'nin Mezarı 581 Gündür Bulunamıyor: DNA Örneği Savcılıkta Kayboldu Meral Laleci'nin Mezarı 581 Gündür Bulunamıyor
Bahar Dizisine Bir Başrol Daha Katıldı! O Karakterin Sevgilisi Olacak Bahar Dizisine Bir Başrol Daha Katıldı! O Karakterin Sevgilisi Olacak
Kesinlikle Deneyin! Bayatlamayan Pofuduk Poğaça Yapmanın Yolu Kesinlikle Deneyin! Bayatlamayan Pofuduk Poğaça Yapmanın Yolu
Eminönü'nde Panik Dolu Anlar... Anne ve 2 Yaşındaki Çocuğu Tur Teknesinden Denize Düştü! Eminönü'nde Panik Dolu Anlar! Anne ve 2 Yaşındaki Çocuğu...