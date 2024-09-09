Narin'in Cenazesinde Gazetecilere Sözlü Saldırı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürüldüğü kesinleşti. Türkiye'yi yasa boğan cinayete ilişkin çocuğun ailesi de dahil 24 kişi gözaltına alınırken, Narin’in cansız bedeni, köyü olan Tavşantepe'de toprağa verildi.

Narin'in cenazesini takip eden basın mensuplarından Tv100 ekibi ise sözlü saldırıya uğradı. Bir köy sakininin muhabir ve kameramanın üzerine yürüyerek "Çek o kamerayı!" diye bağırdığı anlar görüntülendi. Muhabir Canan Altıntaş, kendilerine hakaretvari bazı sözler sarf edildiğini de aktardı.