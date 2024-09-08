Narin'in Cansız Bedeni Bulundu: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İlk Açıklama

Diyarbakır'da kaybolmasının ardından günlerdir süren arama çalışmaları neticesinde 8 yaşındaki Narin'in cansız bedeni köye 1 kilometre mesafede bulunan dere yatağında bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

'SORUMLU YA DA SORUMLULAR'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin'in cenazesinin bulunmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

Bakan Tunç, Narin'in ölümünden sorumlu olan ya da olanların hesap vereceğini belirtti.

Bakan Yılmaz Tunç'un açıklaması şöyle:

"Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin Güran evladımızdan gelen acı haber hepimizi derinden üzdü. Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın ilk anından itibaren başlatılan soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan ya da olanlar, adalet önünde hesap verecektir."

AİLEYE BAŞSAĞLIĞI DİLEMEDİ

Narin'in cansız bedeninin bulunduğunu duyuran Bakan Yerlikaya'nın aileye başsağlığı dilememesi dikkat çekmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da paylaştığı açıklamada Narin'in ailesine başsağlığı dilemedi.